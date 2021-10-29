Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özsoy vatandaşların bayramını kutladı.

Törende halk oyunları gösterisi sunulmasının ardından geçit töreni gerçekleşti.

Törene CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı.

İpsala ilçesinde düzenlenen törende de Kaymakam Ekrem Güngör, makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Güngör, İpsala Garnizon Komutanı Yarbay Mehmet Özer ve Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal tören alanında vatandaşların bayramını kutladı.

Törende resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Halkoyunları gösterisinin ardından ise geçit töreni düzenlendi.

Diğer ilçelerde de Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı.