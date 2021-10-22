TRABZON MERKEZLİ 12 İLDE 'SAADET' OPERASYONU; 450 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPMIŞLAR

TRABZON (DHA) - TRABZON merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, saadet zinciri benzeri yapı oluşturarak yüzlerce kişiyi 450 milyon dolandırdığı suçlamasıyla 18 kişi, gözaltına alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, pek çok farklı ilde kurdukları şubeler aracılığı ile saadet zinciri benzeri yapı oluşturan ve yüzlerce kişiyi, yatırım ve Kar payı verme vaadiyle milyon lira dolandıranlar şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından takibe alındı. Savcılığın gözaltı kararı vermesi üzerine ekiplerce, Trabzon merkezli 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda evrak ve dijital materyaller ele geçirildi.

450 MİLYONLUK VURGUN

12 ilde yüzlerce kişiyi yaklaşık 450 milyon TL dolandırdığı ileri sürülen 18 kişi, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Ş. adlı kadının, sahibi olduğu şirketi aracılığıyla mağdurlardan yurtdışı yatırım fonları, borsa, kripto para ve diğer yatırım araçlarında kullanılmak üzere aylık yüzde 15-20 kar payı vermek vaadiyle para toplandığı ancak hiçbir şekilde yatırım yapmadığı, bahse konu kar paylarını da ödenmediği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette tamamlanan sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.