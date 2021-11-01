Tolunay Ören bit-scam iddaları hakkında "Bugün açıklama yapacağım."

Twitter'daki twitchbekcisi hesabının paylaştığı verilere göre Tolunay Ören'e 2 ay boyunca 1061.95 ve 1533.60 değerinde bit atıldığını iddia etti.

Son günlerin büyük skandalı olan Twitch bit-scam olayında bu sefer Twitch yayıncısı ve YouTuber Tolunay Ören yer aldı. İlk başta bu olaya "İçiniz ferah olsun konu anlatımını yarın yaparım : )" açıklamasını yapan Tolunay, bugün kendisine atılan iftiralara karşın sert çıkarak aşağıdaki gönderiyi paylaştı. Ören'in hakkında söylenen iddialardaki paralar çok büyük paralar olmadığı için bir bit-scam olayı olmasa bile yine de bu iddialar yayıncıyı zan altında bırakıyor.

Hakkında söylenen 2 aylık bit-scam yaptığı iddialarına bugün yapacağı açıklama ile cevap vereceğini söyleyen yayıncı, yayın yaptığı nonolive platformundan da kovulduğunu açıkladı. Tolunay Ören'in bu iddialar hakkında bugün açıklama yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda Twitch'in de sızdırıldığını kabul ettiği 120 GB'lık veriden bit-scam'i yapmış olabilecek isimler halen çıkmaya devam ediyor. VALORANT ve League of Legends profesyonellerinden tutun tanınan büyüklü küçüklü yayıncıların olduğu bu liste görünüşe göre daha da kabaracağa benziyor.

Jahrein'in de öncülüğünü yaptığı #TemizTwitch hareketinde bu skandal yargıya taşınma yolunda hızla ilerliyor. Son olarak CHP milletvekillerinden Aykut Erdoğdu ve Gürsel Tekin bu olayın takipçisi olduklarını ve Emniyet, MASAK ekiplerine bilgi verdiklerini söylemişti. Bakalım önümüzdeki günlerde hangi yayıncı/yayıncılar bu bit-scam'i skandalında rol almış göreceğiz.

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