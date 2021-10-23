Tokat'ta prematüre doğan 25 haftalık bebek, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta prematüre doğan 25 haftalık İsa Alp Öztürk, ambulans uçakla Ankara'daki hastaneye sevk edildi.
ANKARA (AA) - Tokat'ta prematüre doğan 25 haftalık İsa Alp Öztürk, ambulans uçakla Ankara'daki hastaneye sevk edildi.
Bebek Öztürk, 25 haftalık olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde sezaryenle dünyaya geldi.
Doktorların yaptıkları muayenede, bebekte ileri derece göz hasarı ve solunum yetmezliği tespit edildi. Bebeğin Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verilmesi üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans uçak istendi.
Doktorların ve diğer sağlık ekiplerinin gözetiminde Tokat Havalimanı'na getirilen İsa Alp bebek, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri