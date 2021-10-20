TOKAT GÜZELCE BARAJI SULAMASI İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

TOKAT (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tokat iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Tokat ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Toplam 38 bin 430 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek olanProjenin hayata geçirilmesiyle, 2021 birim fiyatları ile dekar başına 789 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 28. 232. 212 TL katkı ve 76 kişiye istihdam sağlanacaktır. Fiziksel gerçekleşme %68 seviyesinde.

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