TMV'nin Arnavutluk'taki okulları yeni öğretim yılı için tören düzenledi

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Arnavutluk'taki okullarının 2021-2022 öğretim yılı için tören düzenlendi.

Okulların yeni binasında düzenlenen törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakan Yardımcısı Nina Guga, Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Zekeriya Akçam, Türkiye'nin ülkedeki kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, Türkler ve Arnavutların yaklaşık 600 yıldır bir arada yaşadığını belirterek "Biz bu çok köklü geçmişimizden ve birlikteliğimizden ilham alarak yine birlikte güçlü ve sağlam bir geleceği inşa etmeye çalışıyoruz." dedi.

Yörük, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ocak ayında yaptığı Türkiye ziyaretinde, iki ülke arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandığını hatırlattı.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki yakın ve son derece özel ilişkilerin artık stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığını vurgulayan Yörük, "İki ülke arasında yeni bir eğitim iş birliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın önemli unsurlarından birisi, Türkiye'de daha önce başlamış olan Türkiye'deki devlet okullarında Arnavutçanın seçmeli ders, yabancı dil olarak okutulması uygulamasının aynı şekilde Arnavutluk'ta Türkçenin yabancı seçmeli dil olarak Arnavutluk devlet okullarında okutulması konusunda bir mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakan Yardımcısı Guga da Bakanlığın Maarif Okullarına desteğini ifade ederek bu okulları "kaliteli" olarak niteledi.

Maarif Okullarının modern metodolojilerle kaliteli bir öğretim için üst düzey bir okul hedefine sahip olduğunu aktaran Guga, "Maarif Vakfının temel amacının mümkün olan en yüksek standartlarda eğitim ve öğretim olanakları sunmak olmasından dolayı mutluyum. Türk devlet vakfı, evrensel insani değerler temelinde faaliyet göstermeyi ve siyasi, ekonomik ve dini farklılıkların olmadığı ortak bir eğitim sisteminin kurulması için önemli katkı sağlamayı amaçlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Akçam da vakfın dünyada 393 okul, 45 binin üzerinde öğrenci ve 67 ülkede eğitim faaliyetlerinde bulunduklarını ifade ederek "Tiran New York Maarif Okulu da bu camianın en nadide kurumlarından biri olmuştur. Okullarımız burada, bu kısa süre içerisinde ülkenin en iyi okullarından biri haline gelmiştir." dedi.

Ebeveynleri temsilen konuşan Entela Hidri ise Maarif Vakfı okullarında doğruluk, yardım, özen ve profesyonellik bulduklarını söyledi.

Arnavutluk'ta üniversite öncesi öğretim yılı 27 Eylül'de başlamıştı.