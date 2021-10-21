TİKA'dan Güney Sudan İç Barış Sürecine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Güney Sudan Barışı İnşa Bakanlığı bünyesinde kurulan basın biriminin donanımını sağlayarak, teçhizat desteğinde bulundu.

Bakanlık bünyesinde kurulan ve barış hikayelerinin anlatılacağı, yayınlar ile ileri gelen toplum önderlerinin tartıştırılarak topluma barış yönünde örneklerin anlatılacağı bir basın birimine TİKA tarafından mobilya, bilgisayar ve yazıcı desteği sağlandı.

Destek kapsamında bakanlığa, 5 adet çekmeceli ofis masası ve koltuğu, 5 adet iki kişilik çalışma masası ve sandalyeleri, 3 adet üç kişilik bekleme sandalyesi, 5 adet metal dosya kabini, 1 adet su dağıtıcının yanısıra 2 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet çok fonksiyonlu yazıcı ve yazıcı kağıdı desteğinde bulunuldu.

TİKA Juba Koordinatörü Cafer T. Beşli malzemelerin teslimi töreninde yaptığı konuşmada, TİKA olarak Güney Sudan barış sürecinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını, verilen desteği Güney Sudan iç barışına katkı olarak gördüklerini ifade etti. Beşli, Güney Sudan iç barışına inandıklarını ve bu projenin de söz konusu inancın bir göstergesi olduğunu belirtti.

T. C. Juba Büyükelçisi Sayın Erdem Mutaf da yaptığı konuşmada, TİKA tarafından gerçekleştirilen bir başka kapasite artırımı projesinin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu, Güney Sudan'ın Türk insanının kadim dostu olduğunu, iki ülkenin güçlü kültürel bağları olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Güney Sudan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden olduğunu belirten Mutaf, Türkiye'nin Güney Sudan'da TİKA, Türk Kızılay'ı, ticaret müşavirliği gibi birçok kurumuyla birlikte varlık gösterdiğini, Türk Maarif Vakfı ile Güney Sudan Genel Eğitim ve Öğretim Bakanlığı arasında anlaşma imzalandığını ve yakında Türk Maarif Vakfının da ülkede eğitim kurumları açacağını söyledi.

TİKA'nın Güney Sudan'da farklı projelerle insanlara yardım ettiğini, geçimlerine katkıda bulunduğunu ve bu kapsamda kadın ve çocuklar, gençler, hapishane mahkumları, çiftçiler ve öğrenciler gibi farklı gruplara destek verdiğini belirten Büyükelçi Mutaf, Güney Sudan'da barışa katkı sunan Barışı İnşa Bakanlığında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Güney Sudan Barışı İnşa Bakanı Stephen Par Kuol ise konuşmasında, Barışı İnşa Bakanlığı'na verilen destekten dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini sundu. Türklerle ortaklıklarının bağımsızlık öncesine dayandığını belirten Bakan Kuol, Türkiye'nin sel felaketinden etkilenenlere insani yardımda bulunduğunu, Güney Sudan adına Türkiye'ye teşekkür ettiklerini, verilen desteğin Bakanlık çalışanlarının kapasitesini arttıracağını ve genel anlamda ülke vatandaşları için yararlı olacağını söyledi.

Güney Sudan Barışı İnşa Bakanlığı, çok partili sistemin işleyişini gözetleme, iç savaş sonrası seçim sürecini destekleme, barışı destekleyici politika ve platformlar oluşturma, toplumsal uyumun ve milli kimliğin oluşturulması, hükümet organları ile barış anlaşması şartlarının yerine getirilmesi noktasında ortak çalışmalar yürütüyor. Bakanlık aynı zamanda, barış ile ilgili iyi örnekleri dünya basını ile paylaşma, yatırım ortamı oluşturma, barışa engel teşkil eden sorunlu bölgeleri teşhis etme ve çözüm bulma, kadınları güçlendirme barışı yayma alanlarında da faaliyet gösteriyor.

Bakanlık bünyesinde kurulan basın birimi ile barışa katkı sunacak hikayelerin yaygınlaştırılarak, iç barış ve huzura yönelimi sağlayacak yayınların yapılması hedefleniyor. Ayrıca kurulan basın birimi içerisinde oluşturulacak olan radyo stüdyosunda topluluk ve kabile liderleri arası görüşmelerin sosyal medya ve milli televizyon kanallarında yayınlanarak çatışmaların çözümlenmesine katkı sağlanması düşünülüyor.

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