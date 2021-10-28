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Ters şeritten gelen motosiklet yayaya çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ters şeritten gelen motosiklet yayaya çarptı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ters şeritten gelen motosikletli kurye, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de ters şeritten gelen motosikletli kurye, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Motosiklet sürüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Düzce Konuralp bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmi Hoşver Caddesi üzerinde ters istikamete giren bir pizza firmasına ait motosikletli kurye, Kafeler caddesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşı fark etmeyince, aniden çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından ne olduğunu anlayamayan yayanın, çarpışmanın şiddeti sonrasında ayağa kalkarak etrafına baktığı, sonrasında ise kendisine çarpan motosiklet sürücüsüne yardım ettiği görülüyor. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, ters şeride girme sonucunda oluşan kaza sonrasında inceleme başlatıldı.

Kaz ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Ters şeritten gelen motosiklet yayaya çarptı

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