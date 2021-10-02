Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu - Haberler
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Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Haberler | Güncel

Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu Terörden temizlenen ve huzur ortamının sağlandığı Hakkari'nin Kato dağının eteklerinde bulunan Kaval Şelalesini keşfetmeye gelen sosyal medya fenomeni, Kaval Şelalesinde hayranları için pozlar verdi.

HAKKARİ (İHA) - Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu

HAKKARİ - Terörden temizlenen ve huzur ortamının sağlandığı Hakkari'nin Kato dağının eteklerinde bulunan Kaval Şelalesini keşfetmeye gelen sosyal medya fenomeni, Kaval Şelalesinde hayranları için pozlar verdi.

Hakkari'de, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılan Kaval köyü, el değmemiş doğası ile öne çıkıyor. Huzur ortamının sağlandığı köydeki şelaleye giden sosyal medya fenomeni gezgin Rabia Saçıkara, doğa harikası şelalenin önünde poz verip, taşların üzerinde uzanarak çektiği fotoğrafları takipçileri için sosyal medya hesabında paylaştı.

Doğaseverlerin de dikkatini çeken bölge, yöre halkı tarafından 'Saklı Cennet' olarak adlandırılıyor. Sağlanan huzur ortamı ile birlikte bölgeye giden ve 60 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni gezgin Rabia Saçıkara, Kaval Deresi'ndeki Şelale önünde kamp kurarak takipçileri için pozlar verdi.

Türkiye'nin 80 ilini dolaştığını 81'nci ve son durağının da Hakkari olduğunu belirten Saçıkara; "Hakkari'yi çok beğendim. Hiç anlatıldığı gibi değil. Hiç haberler de duyduğumuz gibi değil. Her tarafı çok güvenliydi. Burada kamp yapmayı planlıyorum. Kato dağının eteklerinde bulunan Kaval Şelalesini keşfetmeye geldim ve keşfettim. Yüzdüm. Burası halen çok sıcak. Sonbahar olmasına rağmen yaz ayında gibiyiz şuan. Bence Hakkari kesinlikle görülmesi gereken şehirlerden biri; buzullarıyla, buzul gölleriyle, şelaleleriyle, yemyeşil doğası ve heybetli dağlarıyla beni mest etti" ifadelerine yer verdi.

Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu

Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu

Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu

Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu
İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Son Dakika Haberleri
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