Temsilcimiz Galatasaray 2021 Dünya Şampiyonası yolculuğuna harika başladı!

2021 Dünya Şampiyonası ön eleme aşaması birinci gün maçlarında temsilcimiz Galatasaray oynadığı iki maçı da kazanarak gruplara kalma adına büyük bir avantaj elde etti. 19: 00 seansında grubumuzun güçlü takımlarından Beyond Gaming karşısında alınan temiz galibiyetin ardından Unicorns of Love'a da aynı tarife uygulandı.

Galatasaray vs Beyond Gaming

Sabah saatlerinde paylaştığımız haberimizde Galatasaray'ın Beyond Gaming'e karşı ne kadar iyi hazırlandığının belirleyici olacağını belirtmiştik. Doggo ve Maoan üzerinden kolayca okunabilen BYG ekibi Galatasaray'ın Vfşl'de yıl boyunca benimsediği disiplinli oyun sistemine karşı direnç gösteremedi. Yer yer maç sonunda Bolulu'nun da belirttiği gibi gereksiz kovalamalar yapsak da maçın kontrolünü hiç bırakmadık. Özellikle üst koridorda Mojito ve Crazy ortaklığı sayesinde orta oyuna geçilirken 2500 civarı altın üstünlüğünü yalnızca tek bir koridor üzerinden yakaladık. Bolulu da hem ormancısı hem de üst koridoruyla senkronize hareket ederek Mojito'nun harita üzerindeki etkisine ciddi katkıda bulundu.

Alt koridorda önemli olan dengede gidebilmekti ve bunu başardık. Her ne kadar menzilli destekle Braum karşısında yeterli baskıyı kuramasak da Doggo'nun gereğinden fazla güçlenmesine fırsat tanımadık. Ejder sonrasında çıkan savaşta Crazy'in altın ödülü Doggo'ya gitse de diğer savaşlarda rahatça hasar çıkarmasına engel olduk. Beyond Gaming'in tehlikeli baron denemesi sırasında pit önünde yaptığımız kusursuz savaştan sonra 2021 Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetimizi aldık.

Unicorns of Love vs Galatasaray

Grubun belki de en zayıf ekibi olarak görülen UOL, son yıllarda sık sık karşılaştığımız ve akıllarımızda pek de iyi anılar bırakmayan bir takım. Seçim yasaklama ekranından kitle kontrol eksikliği olan bir kompozisyonla çıksak da Crazy, Mojito ve Zergsting üzerindeki tutuştur etrafında çete savaşları kovaladık ve bu savaşlardan ciddi altın üstünlükleriyle çıktık. Üst koridorda UOL ekibinin kule altı denemesine çok iyi cevap vererek oyunu bir anda hızlandırdık. Ardından rakip alt ormanda bulduğumuz skorlarla beraber dakika 15'e gelindiğinde 7 bin altın öne geçtik.

Erken oyunda ejderleri rakibe kaptırmayarak dakika 23 civarı okyanus ruhunu almayı başardık. Dakika 26'da aldığımız baron güçlendirmesiyle birlikte yaptığımız kuşatma sonrasında oyunu rahatça kapattık ve 2021 Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci galibiyetimizi aldık.

Böylelikle grup aşaması için büyük bir adım atmış olduk. Yarın 19: 00 seansında DetonatioN FocusMe ve 21: 00'da Cloud9 ile karşılaşacak temsilcimiz Galatasaray'a başarılar diliyor, yıllar sonra bölgemizi Dünya Şampiyonası gruplarında temsil etmelerini temenni ediyoruz.

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