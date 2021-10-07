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Temizliğe gittiği evde ölü bulunan Necmiye beyin kanaması geçirmiş

Demirören Haber Ajansı / Cüneyt Özfidan - Haberler | Güncel
Temizliğe gittiği evde ölü bulunan Necmiye beyin kanaması geçirmiş

ZONGULDAK'ta, temizlik için gittiği doktorun evinde ölü bulunan Necmiye Çavdar'ın (40), ilk incelemede beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta, temizlik için gittiği doktorun evinde ölü bulunan Necmiye Çavdar'ın (40), ilk incelemede beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Kesin sonucun ise otopsi raporunda ortaya çıkacağı bildirildi.

Nazmiye Çavdar, dün sabah saatlerinde Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde doktor M.G.'nin evine temizliğe gitti. Çavdar'dan haber alamayan yakınları, M.G. ve ailesine ulaştı. Eve giden aile, Çavdar'ı balkonda yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Çavdar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde otopsisi yapılan Çavdar'ın ilk incelemede, beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Kesin sonucun ise otopsi raporunda ortaya çıkacağı ifade edildi. Savcılığın, Çavdar'ın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümü'nde memur olan Orhan Çavdar'ın eşi Necmiye Çavdar'ın cenazesi, Olukyanı köyü Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Cüneyt Özfidan - Son Dakika Haberleri
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