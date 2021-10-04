Telegram nasıl indirilir? Telegram nasıl kullanılır? Telegram son görülme yakınlarda ne demek? - Haberler
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Telegram nasıl indirilir? Telegram nasıl kullanılır? Telegram son görülme yakınlarda ne demek?

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Telegram nasıl indirilir? Telegram nasıl kullanılır? Telegram son görülme yakınlarda ne demek?

Sosyal medya ve iletişim devleri Instagram, Facebook ve Whatsapp'ın çökmesinin ardından Telegram nasıl indirilir? Telegram nasıl kullanılır? Telegram son görülme yakınlarda ne demek? soruları araştırıldı.

Telegram nasıl indirilir? Telegram nasıl kullanılır? Telegram son görülme yakınlarda ne demek? sorularının yanıtı araştırılıyor. Whatsapp'a rakip olarak kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Son dönemde Whatsapp'ın en büyük rakibi olarak ortaya çıkan ve şimdiden milyonlarca kullanıcı sayısına ulaşan Telegram, büyümesini her geçen gün sürdürerek, daha çok insana ulaşıyor. Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram ücretsiz olarak hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

Telegram'da istediğiniz kadar cihazdan aynı anda oturum açabilirsiniz. Her yerde oturum açmak için sadece ana cep telefonu numaranızı kullananın. Telefon rehberinizde bulunan ve Telegram'ı olan kişilere yazabilirsiniz. İnsanlarla iletişim kurmanın bir başka yolu da Telegram kullanıcı adlarını arama alanına yazmaktır.

- Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.

- Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.

- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

- Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.

- Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.

- Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomotik silinir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

- Son görülme özelliği kapatılabilir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle de kullanılabilir.

- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.

Haber leşme uygulaması olan Telegram, iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilir.

Son görülme yakınlarda — 1 saniye ile 2-3 gün arasındaki her şeyi kapsar. Son görülme bir hafta içinde — 2-3 gün ve 7 gün arasında. Son görülme bir ay içinde — 6-7 gün ve bir ay arasında. Son görülme uzun zaman önce — bir aydan fazla (Bu her zaman engellenen kullanıcılara gösterilir)

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Haber: Telegram nasıl indirilir? Telegram nasıl kullanılır? Telegram son görülme yakınlarda ne demek? - Haberler
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