Teksas'ta Covid-19 aşısının zorunlu kılınması yasaklandı - Haberler
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Teksas'ta Covid-19 aşısının zorunlu kılınması yasaklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Teksas'ta Covid-19 aşısının zorunlu kılınması yasaklandı

Teksas Valisi Gregg Abbot, özel şirketler dahil herhangi bir kurumun çalışanlarını ya da müşterilerini korona virüs aşısı olmaya zorlamasını yasakladı.

Teksas Valisi Gregg Abbot, özel şirketler dahil herhangi bir kurumun çalışanlarını ya da müşterilerini korona virüs aşısı olmaya zorlamasını yasakladı.

ABD'de Texas eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi, Başkan Joe Biden yönetimini "zorbalıkla" suçlayarak yayımladığı kararname ile eyaletteki özel şirketler dahil herhangi bir kurumun çalışanlarına ya da müşterilerine Covid-19 aşısını zorunlu kılmasını yasakladı. Vali Abbot, zorunlu aşı uygulamasını "federal yönetimin sınırları aşmasının bir örneği" şeklinde nitelendirerek, "Biden yönetimi şimdi bir çok özel kuruluşu Covid-19 aşısı zorunluluklarını dayatmaya zorluyor ve Teksas'ın Covid-19 felaketinden çıkışını tehdit eden iş gücü kesintilerine neden oluyor" ifadelerini kullandı. Abbott, "Covid-19 aşısı güvenli, etkili ve virüse karşı en iyi savunma yöntemidir, ancak gönüllü olarak kalmalı ve asla zorunlu olmamalıdır" dedi.

GÖZLER TEKSAS'TAKİ DEV ŞİRKETLERE ÇEVRİLDİ

Biden yönetimi 100'den fazla çalışanı olan şirketlerin çalışanlarına aşı ya da test zorunluluğu getirmeyi planlarken, teknoloji devleri Facebook ve Google da çalışanlarına ofislerine dönmek için aşıyı zorunlu kılmıştı. Her iki şirket de Teksas'ta çok sayıda istihdam sağlıyor.

ABD'nin en büyük havayolu şirketi olan Fort Worth merkezli American Airlines geçtiğimiz hafta ise ABD'de yerleşik 100 bin çalışanına en geç 24 Kasım'a kadar tam aşı olduklarına dair belge sunmaları gerektiğini, aksi halde işten atılacaklarını belirtmişti. United Airlines da yaklaşık 9 bini Teksas'ta bulunan 60 bin çalışanına aşı zorunluluğu getirmişti.

-İHA-

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