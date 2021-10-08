Teknoloji Fakültesi TEKNOFEST 2021'e Katılan Takımları İçin Ödül Töreni Düzenledi

İSTANBUL (Habermetre) - 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Havacılık, Teknoloji ve Uzay Teknolojisi festivali olan TEKNOFEST 2021'e katılan ve farklı başlıklarda düzenlenen teknoloji yarışmalarında dereceye giren PAÜ Teknoloji Fakültesi öğrencilerinden oluşan takımlara ödülleri Teknoloji Fakültesi Fuaye Alanı'nda oluşturulan tören alanında Dekan Prof. Dr. Ağdağ tarafından takdim edildi.

Teknoloji Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen ödül töreni ve sergi etkinliğine çok sayıda fakülte öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Törende İnsanlık Yararına Teknoloji-Engelli Dostu Kategorisinde Türkiye 2'incisi olan Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Ovalı danışmanlığında PAÜ öğrencileri Abdullah Köse, Osman Kaan Karatay, Ege Yılmaz ve Mert Evin'den oluşan Sigun Takımına; Biyoteknoloji ve İnovasyon Proje Kategorisi Türkiye 3'üncüsü olan Doç. Dr. Yusuf Özcan danışmanlığında PAÜ öğrencileri Dicle Erden Gönenmiş, Esranur Kızılhan ve Ayşe Hale Karaman'dan oluşan PharmaScar Takımına; Akıllı Pansuman isimli akıllı pansuman sistemi projeleri ile ISIF21'de WIPO En İyi Akademik Buluş Ödülünün sahibi olan Prof. Dr. Ahmet Koluman danışmanlığında PAÜ öğrencileri Mahmed Sari Njjar ve Rezzan Yardımcı'ya; Grafen-Manyetik Nanoparçacık Kompozit Yapılı Yapay Kulak Zarı buluşlarıyla ISIF21'de altın madalya kazanan Doç. Dr. Cumhur Gökhan Ünlü ile PAÜ öğrencileri Aleyna Akçay, Çiğdem Yener, Elif Gökoğlan, Hatice Dilay Yazıcı, Hatice Nur Koyun, Sinem Karatekin'e ödülleri verildi.

Dereceye giren takımlara ödüllerinin verilmesinin ardından tüm ekipleri tebrik ederek, başarı dileklerinde bulunan Dekan Prof. Dr. Osman Nuri Ağdağ ve beraberindekiler, TEKNOFEST 2021'e katılan Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan tüm takımların çalışmalarının sergilendiği stantları ayrı ayrı ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı. Tören alanında oluşturulan proje stantları ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

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