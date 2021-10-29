Teknofest 2022 ne zaman ve nerede yapılacak? Teknofest 2022 hangi ilde yapılacak?

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TEKNOFEST 2022 NE ZAMAN?

Teknofest 2022 Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivali'nin 2022 yılında Eylül ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

TEKNOFEST 2022 NEREDE YAPILACAK?

Teknofest Uzay, Havacılık ve Teknoloji festivali bu yıl 22-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenmişti. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın yaptığı yazılı açıklamada Teknofest 2022'nin Samsun'da düzenleneceğini açıklamıştı.

20'den fazla ilin başvuru yaptığı Teknofest 2022'nin Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Samsun Üniversitesi Ballıca Yerleşkesi içinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Teknofest 2022 için 2 milyon ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan Samsun'da Samsun Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına başladı.

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