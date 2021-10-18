Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valiliği tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde ve Süleymanpaşa Belediyesinin katkılarıyla "Bilmeyen Kalmasın" etkinliği düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 35 atölye, 2 yarışma ve sergi, planetaryum (gökevi), deney gösterileri ve 3 farklı bilim semineri gerçekleştirildi.

Üç gün süren etkinlikte özellikle robotik kodlama çalışmalarının sergilendiği atölyeler ilgi gördü.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı kapsamındaki sergiyi gezdi.

Yüksel, çocuklar ve gençler tarafından gerçekleştirilen atölyelerde bilimsel deneylere eşlik etti.

Öğrencilerden çalışmalar hakkına bilgi alan Yüksel, gençlerin bilime ilgilerini arttırmak için her türlü desteği vermeye kurum olarak hazır olduklarını belirterek, projede yer alan öğrencileri tebrik etti.

Serginin, 10-18 yaş arası öğrencilerin bilime ilgisini arttırmak, problem çözme becerilerini arttırmak, bilimsel yöntemleri kullanarak hayatı kolaylaştıracak yeni yollar keşfetmelerini teşvik etmek, bilgi, beceri ve düşünme kapasitelerini yükseltmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.