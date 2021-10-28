Tekirdağ'da alabora olan bottan denize düşerek boğulan Bellikli, memleketi Aksaray'da toprağa verildi - Haberler
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Tekirdağ'da alabora olan bottan denize düşerek boğulan Bellikli, memleketi Aksaray'da toprağa verildi

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da alabora olan bottan denize düşerek boğulan Bellikli, memleketi Aksaray'da toprağa verildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, botun alabora olması nedeniyle denize düşerek boğulan Muaz Bellikli'nin (22) cenazesi, memleketi Aksaray'da defnedildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, botun alabora olması nedeniyle denize düşerek boğulan Muaz Bellikli'nin (22) cenazesi, memleketi Aksaray'da defnedildi.

Mürefte Limanı açıklarında karaya oturan römorköre yardım için giden botun, olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora olmasıyla denize düşüp boğulan Bellikli'nin cenazesi, otopsinin ardından Aksaray merkeze bağlı Yenipınar köyüne getirildi.

Baba evinde helallik alınmasının ardından Bellikli'nin cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Olay

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, 25 Ekim'de, karaya oturan römorköre yardım için giden botun, olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora olmasıyla 2 kişi denize düşmüştü. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve jandarma ekipleri denize düşen M.A'nın cansız bedenine ulaşmıştı.

Ekipler, denizde kaybolan Muaz Bellikli'nin cansız bedenini de bir gün sonra bulmuştu.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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