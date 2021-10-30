TEKİRDAĞ'DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyet'inin 98. Kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Saray ilçesinde fener alayı ve Senfonik Destan Konseri düzenledi.

Saray Atatürk Meydanı'nda başlayan Fener Alayına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Atatürk posterleri, Türk Bayrakları ve meşalelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşku içinde kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri hizmete yeni açılan Saray Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Senfonik Destan Konseri ile devam etti. Özgün müziklerini şef Musa Göçmen'in bestelediği, anlatı metnini Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve müzisyen Boğaçhan Sözmen'in kaleme aldığı eserde, Cumhuriyet fikrinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zihninde 1919'dan çok önce oluştuğu ve 1923'ten sonsuza kadar uzanacağı, destansı dille ve dönemin şahitlerinin anılarından yola çıkılarak anlatıldı. Şef Göçmen'in yönettiği senfonik orkestra konserinde ayrıca, dramatik anlatıya özgün bestelerin yanı sıra Bülbülüm Altın Kafeste, İzmir'in Kavakları, Bu Gece Gelem Size Yar, Kimseye Etmem Şikayet gibi dönem şarkıları da seslendirildi. Yaklaşık 2 saat süren Senfonik Destan'ı vatandaşlar ayakta alkışladı.

"SARAY'IN AYDINLIK YÜZLERİ İLE BİR ARADA OLMAK MUTLULUK VERİCİ"

Konser bitiminde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Şef Musa Göçmen ile Devlet Sanatçısı ve Müzisyen Boğaçhan Sözmen'e birer çiçek vererek performanslarından dolayı tebrik etti. Saray'da olmaktan son derece mutlu olduğunu belirten Müzisyen Boğaçhan Sözmen, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günde Saray'ın aydınlık yüzleri ile bir arada olmak bizi çok mutlu etti. Kendimi fahri Tekirdağlı olarak hissediyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. " dedi. Konser sonunda ayrıca Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a Mustafa Kemal Atatürk posteri hediye etti.

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