Tehdit ettiği doktorla 2 çocuğa tablet bilgisayar alma karşılığında uzlaştı

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, Ergin G.'nin (34), çocuğunu getirdiği hastanede fazla sıra beklediğini ileri sürüp tartıştığı Dr. Ebru Akar'ı (44) tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında açılan dava, uzlaşmayla çözüldü. Dr. Akar, ihtiyaç sahibi 2 öğrenciye tablet bilgisayar alınması karşılığında şikayetini geri çekti.

İzmir'de yaşayan Ersin G. hakkında 2019 yılı eylül ayında rahatsızlanan çocuğunu götürdüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde, fazla sıra beklediği iddiasıyla tartıştığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Akar'ı (44) tehdit ettiği suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşmaya katılmayan Ersin G. ve avukatı Dr. Ebru Akar ile iletişime geçip, uzlaşmak istediklerini söyledi. Dr. Akar, ihtiyaç sahibi 2 çocuğa tablet bilgisayar alınması karşılığında şikayetini geri çekebileceğini belirtti. Akar'ın şartı kabul görünce, alınan 2 tablet bilgisayar, Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 gün önce iki ilkokul öğrencisine verildi. Dr. Ebru Akar, "Sanığın ceza almasındansa 2 çocuğun sevinmesinin benim için daha önemli olacağını düşünüp, böyle bir karar verdim" dedi.

Olayın ardından mahkemeye çıktıklarını ve karşı tarafında salona gelmediğini ifade eden Dr. Akar, "Avukatıma uzlaşmak istediklerini söylemişler. Ceza almasındansa 2 fakir çocuğun sevinmesinin benim için daha önemli olacağını düşünüp, böyle bir karar aldım. Ardından 2 çocuğa tablet bilgisayar alması karşılığında onu affedeceğimi söyledim. O da kabul etti" dedi.