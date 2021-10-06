Tehdit ettiği doktorla 2 çocuğa tablet bilgisayar alma karşılığında uzlaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tehdit ettiği doktorla 2 çocuğa tablet bilgisayar alma karşılığında uzlaştı

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel
Tehdit ettiği doktorla 2 çocuğa tablet bilgisayar alma karşılığında uzlaştı

İZMİR'in Konak ilçesinde, Ergin G.'nin (34), çocuğunu getirdiği hastanede fazla sıra beklediğini ileri sürüp tartıştığı Dr. Ebru Akar'ı (44) tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında açılan dava, uzlaşmayla çözüldü.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, Ergin G.'nin (34), çocuğunu getirdiği hastanede fazla sıra beklediğini ileri sürüp tartıştığı Dr. Ebru Akar'ı (44) tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında açılan dava, uzlaşmayla çözüldü. Dr. Akar, ihtiyaç sahibi 2 öğrenciye tablet bilgisayar alınması karşılığında şikayetini geri çekti.

İzmir'de yaşayan Ersin G. hakkında 2019 yılı eylül ayında rahatsızlanan çocuğunu götürdüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde, fazla sıra beklediği iddiasıyla tartıştığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Akar'ı (44) tehdit ettiği suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşmaya katılmayan Ersin G. ve avukatı Dr. Ebru Akar ile iletişime geçip, uzlaşmak istediklerini söyledi. Dr. Akar, ihtiyaç sahibi 2 çocuğa tablet bilgisayar alınması karşılığında şikayetini geri çekebileceğini belirtti. Akar'ın şartı kabul görünce, alınan 2 tablet bilgisayar, Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 gün önce iki ilkokul öğrencisine verildi. Dr. Ebru Akar, "Sanığın ceza almasındansa 2 çocuğun sevinmesinin benim için daha önemli olacağını düşünüp, böyle bir karar verdim" dedi.

'BANA EMANET EDİLEN ÇOCUĞUN MAHREMİYETİ ZEDELENDİ'

Çocuk polikliniğinde diğer polikliniklere göre nispeten daha sevgi dolu bir ortam olduğunu ifade eden Uzman Dr. Ebru Akar, "Bizim servislerimizde sevgi, saygı ve güven duygusunun üst seviyede olduğu bir ortam olması gerekiyor. Çünkü insanlar canlarından daha da değerli olan çocuklarını bizlere emanet ediyorlar. Ancak söz konusu şahıs önce koridorda bana sinkaflı sözler söyledi. Odaya gelip, kişiliğime karşı hakaretvari sözler etti. 'Siz ne biçim doktorsunuz, hasta seçme hakkınız mı var? Sizi videoya çekiyorum, akşam kendinizi ana haber bültenlerinde görürsünüz. Bütün mahalleyi toplayıp geleceğim' gibisinden birtakım ifadeler söz konusu oldu. Sözlere çok takılmadım, çünkü o sırada pek çok bekleyen hastam vardı ve onları muayene etme derdindeydim. Hatta, 'Gidip numara alabilirsiniz. Çocuğunuz çok zor durumda ise bu seferlik bakacağım' dedim. Ancak hasta hala agresif bir tavır içerisindeydi. Akşam odamda bulunan ve serum için gönderdiğim hasta gelip bana 'O kişi bizi ve sizi videoya çekti' dedi. Bana emanet edilen bir çocuğun mahremiyetinin zedelenmesi beni çok rahatsız etti. Beni asıl rahatsız eden buydu ve şikayetçi oldum" diye konuştu.

'2 ÇOCUĞUN SEVİNMESİNİN DAHA ÖNEMLİ OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM'

Olayın ardından mahkemeye çıktıklarını ve karşı tarafında salona gelmediğini ifade eden Dr. Akar, "Avukatıma uzlaşmak istediklerini söylemişler. Ceza almasındansa 2 fakir çocuğun sevinmesinin benim için daha önemli olacağını düşünüp, böyle bir karar aldım. Ardından 2 çocuğa tablet bilgisayar alması karşılığında onu affedeceğimi söyledim. O da kabul etti" dedi.


Tehdit ettiği doktorla 2 çocuğa tablet bilgisayar alma karşılığında uzlaştı

Tehdit ettiği doktorla 2 çocuğa tablet bilgisayar alma karşılığında uzlaştı

Tehdit ettiği doktorla 2 çocuğa tablet bilgisayar alma karşılığında uzlaştı

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kubilay Aka İrem Derici Düm Tek Tek İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tehdit ettiği doktorla 2 çocuğa tablet bilgisayar alma karşılığında uzlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:48:52. #1.17#