TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Adalet Bakanı Gül ile görüştü

KEŞAN, EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştü.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan'a Ağır Ceza Mahkemesi kurulması kararının onaylandığını belirtti.

Adalet Bakanı Gül'e destekleri için teşekkür eden Aksal, şunları kaydetti:

"Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül ile hem Ankara'da hem bölgemize yapmış olduğu ziyaretlerde Keşan için Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekliliğini dile getirmiş, vatandaşlarımızın talebini iletmiştik. Keşan için bir Ağır Ceza Mahkemesi kurulması yönünde karar Bakanımızın talimatlarıyla onaylandı. Önümüzdeki yıl haziran ayında yapılacak atamalar sonrası mahkeme faaliyetlerine başlayacak. Sayın Bakanımıza destekleri ve çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum. Keşan'ımıza, Edirne'mize ve adli personelimize hayırlı olsun."