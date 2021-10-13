ANKARA (Habermetre) - TBMM KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU, ANKARA BATI ADLİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Tbmm Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, mağdurların adli mercilere başvuru sürecini yerinde gözlemlemek için Ankara Batı Adliyesi'ni ziyaret etti.

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Başkanı Öznur Çalık ve beraberindeki üyeler, ilk olarak Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile bir görüşme yaptı.

Komisyon üyeleri daha sonra Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile özellikle suç mağduru çocuk ve şiddet mağduru kadınların uzman personel eşliğinde şüpheli ile yüz yüze gelmeden soruşturma ve mahkeme aşamasında ifadelerinin alındığı Adli Görüşme Odaları'nda (AGO) inceleme yaptı.

ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN ADLİ MERCİLERE BAŞVURU SÜRECİ YERİNDE GÖZLEMLENDİ

Üyelerin ziyareti sırasında mizansen gereği, şiddet mağduru bir kadın adliyeye gelerek başvuruda bulundu. Özel ifade vermek istediğini söyleyen kadının, AGO'da uzman eşliğinde ifadesi alındı. Komisyon üyeleri, bu şekilde şiddet mağduru kadınların adli mercilere başvuru sürecini yerinde gözlemleme imkanı buldu. Ziyarette komisyon üyelerine, alanında uzmanlaşmış savcı ve personelin görev yaptığı Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Soruşturma Büroları hakkında da bilgi verildi.

BUGÜNE KADAR AGO'LARDA 35 BİN 350 GÖRÜŞME YAPILDI

Komisyona yargısal süreçlerde kadına şiddetle mücadele kapsamındaki uygulamalar da anlatıldı. Örneğin şiddet gören kadının benzer dosyaları varsa sisteme girildiğinde UYAP ekranında "Pup-up" açılarak uyarı veriyor. AGO'ların etkin kullanımıyla mağdurların ikincil örselenmelerinin önüne geçiliyor. Türkiye genelinde 105 adliyedeki 110 AGO'da bugüne kadar 35 bin 350 görüşme yapıldı.

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