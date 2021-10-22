TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından organize edilen '4'üncü Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na katıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ndeki sempozyuma, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile davetliler katıldı. Şentop, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın, Türkiye'de özgüven kaybının mevcut olduğu bir dönemde büyük bir davanın liderliğine başladığını, 1956'da Gümüş Motor Fabrikası'nı kurduğunu söyledi. Şentop, "O süreç devam ettirilseydi bugün Türkiye, tank motoru, uçak motoru üreten 3-5 ülkelerden birisi olmuştu. Fakat süreç içerisinde o yerli üretim motor teşebbüsü batırılıyor" dedi.

Şentop ayrıca, Necmettin Erbakan'ı rahmetle andığını belirterek, "Kendisinin ortaya attığı hususların birçoğunun geliştirilmesi ve günümüz dünyasına geliştirilerek katkı sunacak hale getirilmesi bizim bir mecburiyetimiz. Onların açtığı yolun gerek Türkiye gerek İslam dünyası için yakın zamanda ben genişleyerek ve hedefe ulaştıracak bir yola dönüşeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.