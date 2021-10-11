Talas Antika Pazarı'na mezat damga vurdu - Haberler
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Talas Antika Pazarı'na mezat damga vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Talas Antika Pazarı'na mezat damga vurdu

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Antika Pazarı ve ikinci kez gerçekleştirilen Antika Mezatı bu hafta da yoğun ilgiyle karşılaştı.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Antika Pazarı ve ikinci kez gerçekleştirilen Antika Mezatı bu hafta da yoğun ilgiyle karşılaştı. Pazarı gezen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, burada antika tutkunlarıyla ve antikacılarla sohbet ederek düzenlenen mezata katıldı.

İlçenin tarihi güzelliklerini barındıran Harman Mahallesi Meydanında 'Tarihe Yolculuk' sloganıyla her ayın 2. Pazar günü kurulan pazarda bu hafta da birbirinden değerli antika ürünler, antika meraklılarının ilgi odağı oldu.

Pazarda ayrıca geçen ay ilki gerçekleştirilen antika mezatı bu hafta da yine Kemal Erol'un organizatörlüğünde yapıldı. Antika ev eşyalarından sanat eserlerine kadar çok çeşitli türlerde ürünlerin yer aldığı pazarda günün sonuna doğru düzenlenen antika mezatı da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Organizasyonla ilgili düşüncelerini dile getiren vatandaşlar, hem pazarı hem de mezatı çok beğendiklerini ifade etti. Pazarda çok farklı ve değerli eşyaların yer aldığını söyleyen antikaseverler, düzenlenen mezatın da pazara renk kattığını belirtti. Mezatta çok değerli ürünlerin uygun fiyata bulunabildiğinin altını çizen antikaseverler, gerçekleştirilen pazar ve mezattan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Talas Antika Pazarı'na mezat damga vurdu

Talas Antika Pazarı'na mezat damga vurdu

Talas Antika Pazarı'na mezat damga vurdu

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