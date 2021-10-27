TAKAT Yönetim Kurulundan Başkan Çebi'ye Ziyaret

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Arama ve Kurtarma Derneği (TAKAT) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karabela ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Aleyna Açıkel ve Berna Kara Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi'yi makamında ziyaret etti. Trabzon Arama ve Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karabela derneklerinin yeni kurulduğunu ve kurulmadan öncede gönüllü kişilerle Türkiye'nin her bölgesinde oluşan afetlerde aktif olarak rol aldıklarını ifade etti. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ziyaretlerinden oldukça memnun kaldığını ifade ederek TAKAT yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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