SÜRÜCÜ ANİ FREN YAPINCA ARAÇ YAN YATTI; HASTANEYE GİTMEDİK İSTEMEDİLER - Haberler
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SÜRÜCÜ ANİ FREN YAPINCA ARAÇ YAN YATTI; HASTANEYE GİTMEDİK İSTEMEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da, kırmızı ışıkta geçmemek için ani fren yapan Mahmut Yılmaz'ın yönetimindeki hafif ticari araç, refüje çarpıp devrilerek yan yattı.

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da, kırmızı ışıkta geçmemek için ani fren yapan Mahmut Yılmaz'ın yönetimindeki hafif ticari araç, refüje çarpıp devrilerek yan yattı. Sürücü ve yanındaki eşi ile halası, kazayı görüp yardıma gelen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yara almadan kurtulan kazazedeler, yan yatan araçlarının başında yakınlarının gelmesini bekledi.

Kaza dün akşam saatlerinde merkez Aziziye ilçesinde meydana geldi. Erzurum'un Aşkale ilçesinden düğüne katılmak üzere Erzurum'a gelen Mahmut Yılmaz yönetimindeki 25 FK 028 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kırmızı ışığın yanması nedeniyle frene basması ile kontrolden çıktı ve refüje çarparak yan yattı. Mahmut Yılmaz, eşi Türkan Yılmaz ve halaları, kazayı görüp çevreden yardıma gelen vatandaşlar sayesinde araçtan çıkarıldı. Kazayı yara almadan atlatan 3 kişi yan yatan araçlarının başında yakınlarının gelip kendilerini götürmesini bekledi.

Erzurum'a düğüne gittiklerini söyleyen Mahmut yılmaz, "Kırmızı yandı, ben de süratliydim. Durmalıydım çünkü kavşaktan araç geliyor ve ona yeşil yanıyordu. Sağımda araç vardı, direksiyonu sola kırmamla refüjün taşlarına vurup yan yattık. Çok şükür bir şeyimiz yok" diye konuştu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık kontrolünden geçirilen kazazedeler sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemedi. Polis ve itfaiye erleri Yılmaz ailesinin araçta bulunan eşyalarını çıkarmaya yardım etti. Araç çekici yardımı ile sanayiye, kazazedeler de yakınları tarafından evlerine götürüldü.

SÜRÜCÜ ANİ FREN YAPINCA ARAÇ YAN YATTI; HASTANEYE GİTMEDİK İSTEMEDİLER

SÜRÜCÜ ANİ FREN YAPINCA ARAÇ YAN YATTI; HASTANEYE GİTMEDİK İSTEMEDİLER

SÜRÜCÜ ANİ FREN YAPINCA ARAÇ YAN YATTI; HASTANEYE GİTMEDİK İSTEMEDİLER

SÜRÜCÜ ANİ FREN YAPINCA ARAÇ YAN YATTI; HASTANEYE GİTMEDİK İSTEMEDİLER
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Haber: SÜRÜCÜ ANİ FREN YAPINCA ARAÇ YAN YATTI; HASTANEYE GİTMEDİK İSTEMEDİLER - Haberler
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