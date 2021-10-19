Süper Loto sonuçları! 19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları! Süper Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye kime çıktı?

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 19 Ekim tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merak ile bekleniyor. Birçok kişi Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim ve ne kadar ikramiye kazanıldığı merak ediliyor. Peki, Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 19 Ekim 2021 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! Süper Loto çekilişi canlı izle! Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır? Süper Loto çekilişi kaçta? İşte detaylar haberimizde...

19 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

19 Ekim Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Süper Loto sonuçları 19 Ekim günü saat 21.30'da başladı.

19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar;

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SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NE KADAR?

Süper Loto ikramiye miktarı 19 Ekim Salı günü saat 21.30'da yapılacak çekiliş sonrasında belli olacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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