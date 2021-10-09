Sungurlu'da yükümlüler 30 caminin temizliğini yapacak - Haberler
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Sungurlu'da yükümlüler 30 caminin temizliğini yapacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sungurlu'da yükümlüler 30 caminin temizliğini yapacak

Çorum Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 1-7 Ekim 2021 tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Ulu Cami'nin temizliğini yaptılar.

ÇORUM (İHA) - Çorum Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 1-7 Ekim 2021 tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Ulu Cami'nin temizliğini yaptılar.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce kurumsal ilişkileri geliştirme ve işbirliği potansiyelini açığa çıkarma amacıyla ilçede bulunan kurum ve kuruluşlar ziyaret edilmekte, önemli gün ve haftalar kapsamında ilgili kurumlara ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Müdürlük tarafından daha öncesinde Şehitler ve gaziler derneği ziyareti gerçekleştirilmiş, Derneğin ve Şehitliğin temizliği ve bakımı yapılmıştır. Devam eden faaliyetler kapsamında 1-7 Ekim 2021 tarihleri aralığının Camiler ve Din Görevlileri haftası olması münasebetiyle İlçe Müftülüğü, Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk ve şef Serkan Eyüp Soruklu tarafından ziyaret edildi. İlçe Müftüsü İbrahim Köksal ile yapılan istişare sonucu ilçede bulunan Ulu Caminin temizliğinin müdürlük personelleri tarafından gerçekleştirilmesi yönünde fikir birliğine varıldı. Pandemi nedeniyle hükümlülerin izinli olduğu, söz konusu şartların bitimini takiben ilçemizde bulunan toplam 30 caminin temizlik ve bakım işlerinin denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerce gerçekleştirileceği konusunda mutabık kalındı. Ziyaretin ardından ilçemizde bulunan Ulu Caminin temizlik, bakım ve çevre düzenleme işleri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personellerince yerine getirildi" denildi.

Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk ise ilçede bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde bu tür faaliyetlerin devam edeceğin ifade etti. - ÇORUM

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