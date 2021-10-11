Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı Başkanı Muhammed Serkan Gül: İdlib'e duyarsız kalmayacağız

Sivillerin barınma, açlık, susuzluk, gıda ve ilaç yetersizliği gibi sorunlarla başa çıkmaya çalıştığı anlatılan açıklamada, onursal başkanı olduğu vakfın İdlib'e ulaştırdığı insani yardımların sayısının, hayırseverlerinin destekleriyle her geçen gün arttığı kaydedildi.

Açıklamada, kış aylarında yapılan yardımların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Muhammed Serkan Gül şunları aktardı;"Özellikle kış aylarında bölgede şartlar oldukça çetin. Evlerinden, memleketlerinden apar topar ayrılan, içlerinde çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu İdlib halkı, giyim ve yiyecek konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Sınır bölgesinde, çoğu çadırlarda kalarak hayata tutunmaya çalışan sığınmacılar için, kalın kışlık kıyafetler büyük önem arz ediyor. Bunun yanı sıra, bölgede yiyecek yetersizliği de had safhada. Bölgeye yapılan gıda kolisi yardımları yiyecek problemine bir nebze olsun çözüm sağlıyor."

Gül, ifadesine şu sözleri de ekledi; "İdlib'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Çatışma bölgelerinden göç eden insanlar geldikleri mülteci kamplarında boş alan bulamadıkları için çadırlarını kuramıyorlar. Şimdi de İdlib'te 100 binden fazla sivil yaşanan bombardıman nedeniyle sınırımıza göç etti. Bölgenin acil bir şekilde hijyen malzemeleri, gıda, kışlık kıyafet ve çadıra ihtiyacı var. Bölgeye acil yardımları ulaştırmaya ara vermeden devam edeceğiz.

Eller çok olunca yükümüz hafifleşiyor. Varacak yolumuz, çalacak daha çok kapımız var…"

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