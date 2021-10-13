Suluova'da okul servis araçları denetlendi

Suluova ilçesinde öğrenci servis araçları denetlendi.

Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri ilçedeki servis araçlarını öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okula gidip gelmeleri amacıyla denetledi.

Yapılan uygulamada araçların genel kurallara uygunluk kontrolleri yapıldı, araçların genel fiziki durumu incelendi. Araçların yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle salgın ile mücadele ettikleri zorlu süreçte, öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenle ve sağlıkla gidip gelmeleri konusunda hassasiyetle hareket ettiklerini söyledi.