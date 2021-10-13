Suluova'da okul servis araçları denetlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suluova'da okul servis araçları denetlendi

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Suluova'da okul servis araçları denetlendi

Suluova ilçesinde öğrenci servis araçları denetlendi.

Suluova ilçesinde öğrenci servis araçları denetlendi.

Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri ilçedeki servis araçlarını öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okula gidip gelmeleri amacıyla denetledi.

Yapılan uygulamada araçların genel kurallara uygunluk kontrolleri yapıldı, araçların genel fiziki durumu incelendi. Araçların yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle salgın ile mücadele ettikleri zorlu süreçte, öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenle ve sağlıkla gidip gelmeleri konusunda hassasiyetle hareket ettiklerini söyledi.

Suluova'da okul servis araçları denetlendi

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı

Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Nihal Yalçın Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Caner Erkin Burak Yılmaz Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Derya Yanık Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Suluova'da okul servis araçları denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 15:35:26. #1.13#