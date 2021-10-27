SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sağlık alanındaki önemli isimler İbn-i Sina Sağlık Sempozyumu'nda buluştu

İSTANBUL Sultangazi Belediyesi, geçtiğimiz yıldan bugüne devam eden ve birçok sevilen etkinliğe sahne olan İbn-i Sina Kültür, Sanat ve Sağlık Sezonunu, "İbn-i Sina Sağlık Sempozyumu" ile bitirdi. Sağlık alanındaki önemli isimlerin katıldığı sempozyum kapsamında, "İbn-i Sina'nın Sağlık Tarihindeki Yeri" ve "Pandemiyle Mücadele ve Aşı" gibi konular ele alındı.

Sultangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "İbn-i Sina Kültür, Sanat ve Sağlık Sezonu", alanında uzman isimlerin konuk olduğu "İbn-i Sina Sağlık Sempozyumu" ile son buldu. Sempozyum kapsamında Covid-19 ile birlikte en önemli gündem maddesi olan "sağlık" konusunu ele alınırken, "İbn-i Sina'nın Sağlık Tarihindeki Yeri" ve "Pandemiyle Mücadele ve Aşı" gibi konular da tartışıldı. Bugün açılışı yapılan sempozyum iki gün sürecek.

"Seneye Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Kültür Sanat Sezonu yapacağız"

Sempozyumda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sezon başında şöyle dedik. İbn-i Sina Kültür, Sanat ve Sağlık Sezonu olarak yapalım bu sezonu içerisinde sağlık ile ilgili çeşitli sunumlarımız, konferanslarımız ve seminerlerimiz olsun. Kültür sanatı da bununla birlikte beraber götürelim. Ama finali de İbn-i Sina Sağlık Sempozyumu olarak tamamlamış olalım. Bugün işin finalindeyiz. Geçen sene bu aylarda başladığımız kültür, sanat, sağlık sezonuna bugün son günündeyiz. Bu sempozyumla inşallah bu yılın kültür sanat sezonumu bitirmiş olacağız. Seneye de Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Kültür Sanat Sezonu yapacağız. Bir sonra ki senede de Fuat Sezgin hocamızı anacağımız, ona dair çeşitli konuşmacıların ve seminerlerin olacağı inşallah güzel bir sezonu yaşamış olacağız" dedi.

"İbn-i Sina'nın tarihimizde mümtaz bir yeri var"

İbn-i Sina'dan bahseden İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise,

"Tıp tarihine emek veren birisi olarak İbn-i Sina'nın tarihimizde mümtaz bir yeri olduğunu ama tek olmadığını hem asırdaşlarının, hem de öncesinin ve sonrasının olduğunu, İbn-i Sina'nın gökten inmeyip bir ilim, irfan, kültür, sanat, medeniyet ilminde boy saldığını ifade etmek isterim" diye konuştu