Süleymanpaşa Belediyesi köylerde kullanılamayacak durumdaki kamu binalarını yeniden yapıyor

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Çanakçı Mahallesi'ne inşa edilen köy misafirhanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Çanakçı Mahallesi Muhtarı Şevki Ürkmez, Süleymanpaşa Belediyesi'ne mahallelerine yaptıkları yatırım için teşekkür etti.

Başkan Cüneyt Yüksel, kırsal mahallelerin neredeyse tamamındaki muhtarlık binaları, imamevleri, köy kahvehaneleri gibi kamusal alanlar ve binaların tadilattan geçirildiğini ifade ederek, bazı kırsal mahallelerde kullanılamayacak durumda bulunan kamu binalarının sıfırdan yapıldığını kaydetti. Yüksel, "Kendi köyüm olan Çanakçı Mahallesi'nde inşa ettiğimiz misafirhane, sıfırdan yaptığımız dört binadan sonuncusuydu. Şu anda bu binamızı da hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz burada sadece kaba inşaatı ihale ettik. Binanın çevre düzenlemesi ve diğer tüm işçilik, belediye kadrolarımız tarafından gerçekleştirildi. Burada çok fazla emek var. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çanakçı Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Belediyesi'nin artık mazide kalmış bir geleneği, köy misafirhanelerini yaşattığını ifade ederek, Türk misafirperverlik kültürünü gelecek nesillere taşıyan bu hizmeti için Başkan Yüksel ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Sucuk ekmek ikram edildi

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimi ve misafirhanenin gezilmesi ile açılış töreni sona erdi. Açılış töreninde katılımcılara sucuk ekmek ikramı yapıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, AK Parti 22. Dönem Tekirdağ Milletvekili Ahmet Kambur, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan Koçer, Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, Tekirdağ Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Süleymanpaşa Meclis Üyesi Ali Rıza Eti, belediye meclis üyeleri, Çanakçı Muhtarı Şevki Ürkmez, merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile mahalle sakinleri hazır bulundu. - TEKİRDAĞ