Sudan'da 16. Uluslararası Hartum Kitap Fuarı başladı - Haberler
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Sudan'da 16. Uluslararası Hartum Kitap Fuarı başladı

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

16. Uluslararası Hartum Kitap Fuarı, 200'e yakın yerli ve yabancı yayın evinin katılımıyla Sudan'ın başkenti Hartum'da başladı.

16. Uluslararası Hartum Kitap Fuarı, 200'e yakın yerli ve yabancı yayın evinin katılımıyla Sudan'ın başkenti Hartum'da başladı. Hartum Yunus Emre Enstitüsü standının da bulunduğu fuara, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. "Kitaba dönüş" sloganıyla düzenlenen fuarın Kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Sudan'da 16. Uluslararası Hartum Kitap Fuarı başladı

Sudan'da 16. Uluslararası Hartum Kitap Fuarı başladı

Sudan'da 16. Uluslararası Hartum Kitap Fuarı başladı

Sudan'da 16. Uluslararası Hartum Kitap Fuarı başladı
AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Son Dakika Haberleri
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