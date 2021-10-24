Sudan'da 16. Uluslararası Hartum Kitap Fuarı başladı

16. Uluslararası Hartum Kitap Fuarı, 200'e yakın yerli ve yabancı yayın evinin katılımıyla Sudan'ın başkenti Hartum'da başladı. Hartum Yunus Emre Enstitüsü standının da bulunduğu fuara, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. "Kitaba dönüş" sloganıyla düzenlenen fuarın Kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor.