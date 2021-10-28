Steam indirimleri saat kaçta başlıyor? Steam Cadılar Bayramı indirimleri başlıyor

Milyonlarca kullanıcısı ile dünyanın en büyük çevrimiçi oyun platformlarından biri olan Steam, kullanıcılarına oyunlarda Cadılar Bayramı indirimi yapılacağı müjdesini verdi. Oyunseverleri heyecanlandıran bu gelişme üzerine Steam kullanıcıları Steam Cadılar Bayramı indirimleri saat kaçta başlıyor? Steam cadılar bayramı indirimi ne zaman başlayacak ve bitecek? Steam indirim tarihleri! sorularını araştırıyor. Peki, Steam Cadılar Bayramı indirimleri saat kaçta başlıyor? Steam cadılar bayramı indirimi ne zaman başlayacak ve bitecek? Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Oyun platformu Steam'in Cadılar Bayramı indirimi 28 Ekim'de başlayacak. İndirim 2 Kasım Salı gününe kadar sürecek.Steam Cadılar Bayramı indirimlerigenellikle her sene saat 20:00'da başlıyor. Bu sene de Steam Cadılar Bayramı indirimlerinin 20.00'da başlayacağı tahmin edilmektedir.

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Steam Cadılar Bayramı indirimleri 28 Ekim Perşembe günü başlayacak ve 5 gün sürecek. Steam Cadılar Bayramı indirimleri 2 Kasım Salı günü bitecek. İndirimlerin 2 Kasım saat 20.00'da sona ermesi bekleniyor.

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