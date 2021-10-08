9 bölümden oluşan Netflix dizisi Squid Game insanlar tarafından merak konusu oldu. Son günlerde özellikle sosyal medyada gündem konusu olan tüm dünyada trend haline gelen yeni netflix dizisi Squid Game insanlar tarafından merak konusu oldu ve Squid Game İZLE! Squid Game 1. sezon İZLE! Squid Game nasıl ve nereden izlenir? Squid Game fragmanı İZLE! başlıkları gündem oldu. Peki, Squid Game nasıl ve nereden izlenir? Squid Game oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

SQUİD GAME İZLE! 1. SEZON

Squid Game, Netflix'te yayınlanan Güney Koreli bir hayatta kalma drama televizyon dizisidir. Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen filmin başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung oynuyor. Squid Game'de, her kesimden 456 kişilik bir grup, bir dizi çocuk oyununu oynamaya davet edilir ve 45,6 milyar ? (38,7 milyon ABD Doları) ödül kazanma şansı elde eder. Netflix tarafından dağıtılan dizi, 17 Eylül 2021'de dünya çapında yayınlandı.

Hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, gizemli bir hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Bir dizi geleneksel çocuk oyununda yarışan ancak ölümcül dönüşlerle, 45,6 milyar ? (38,5 milyon ABD Doları) ödül için rekabet etmek için hayatlarını riske atarlar.

SQUİD GAME NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Squid Game Netflix platformunda yayınlanan Güney Kore yapımı bir dizidir. Squid Game 1. sezon bölümlerini izlemek için Netflix aboneliğinizin olması gerekmektedir. Netflix aboneliği için tıklayınız.

SQUİD GAME DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ana karakterler

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)

Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.

Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)

Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Dışarıda ölmeyi beklemek yerine Oyun oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)

Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere Oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.

Heo Sung-tae - Jang Deok-su (No. 101)

Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.

Anupam Tripathi - Abdul Ali (No. 199)

İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için Oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)

Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.

Yardımcı karakterler

Yoo Sung-joo - Byeong-gi (No. 111)

Yaklaşan oyunlar hakkında bilgi karşılığında ölü katılımcıların organlarını kaçakçılığı yapan bir grup yozlaşmış gardiyanla gizlice çalışan bir doktor.

Lee Yoo-mi - Ji-yeong (No. 240)

Tacizci babasını öldürdükten sonra hapisten yeni çıkmış genç bir kadın.

Kim Si-hyun (No. 244)

İnancını tekrar oyunda bulan bir papaz.

Küçük karakterler

Lee Sang-hee (No. 017)

30 yılı aşkın deneyime sahip bir cam üreticisi.

Kim Yun-tae (No. 069)

070 numaralı eşiyle Oyuna katılan bir oyuncu.

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069 numaralı kocasıyla Oyuna katılan bir oyuncu.

Kwak Ja-hyoung (No. 278)

Deok-su'nun grubuna katılan ve onun uşaklığını yapan bir oyuncu.

Chris Chan (No. 276)

Tug of War turunda Seong Gi-hun'un grubuna katılan bir oyuncu.

Oyun personeli

Gong Yoo Oyun için katılımcı toplayan bir satıcı rolünde (Bölüm 1 ve 9)

Lee Byung-hun Ön Adam rolünde. (Bölüm 8 ve 9)

Siviller

Wi Ha-joon, Hwang Jun-ho rolünde.

Kayıp kardeşini bulmak için Oyuna gizlice giren bir polis memuru.

Kim Young-ok, Gi-hun'un annesi rolünde.

Cho Ah-in, Gi-hun'un kızı Seong Ga-yeong rolünde.

Kang Mal-geum, Gi-hun'un eski eşi ve Ga-yeong'un annesi rolünde.

Park Hye-jin, Sang-woo'nun annesi rolünde.

Park Si-wan, Kang Cheol, Sae-byeok'un erkek kardeşi rolünde.

SQUİD GAME FRAGMANI İZLE!

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