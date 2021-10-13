Sözcü Çataklı'dan 'Kıbrıslı 42 yazara Türkiye'ye giriş yasağı getirldi' ifadesine sert cevap - Haberler
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Sözcü Çataklı'dan 'Kıbrıslı 42 yazara Türkiye'ye giriş yasağı getirldi' ifadesine sert cevap

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sözcü Çataklı'dan 'Kıbrıslı 42 yazara Türkiye'ye giriş yasağı getirldi' ifadesine sert cevap

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Üyesi Aslı Aydıntaşbaş'ın sosyal medya hesabından Türkiye'nin politikalarını eleştiren Kıbrıslı 42 aydın, yazar ve siyasetçiye giriş yasağı getirildiği haberi alıntılamasına cevap vererek, "Bu bir yalandır.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Üyesi Aslı Aydıntaşbaş'ın sosyal medya hesabından Türkiye'nin politikalarını eleştiren Kıbrıslı 42 aydın, yazar ve siyasetçiye giriş yasağı getirildiği haberi alıntılamasına cevap vererek, "Bu bir yalandır. Nokta" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Üyesi Aslı Aydıntaşbaş, serbest çalışan bir haber sayfasının, "Türkiye'nin politikalarını eleştiren Kıbrıslı 42 aydın, yazar ve siyasetçiye giriş yasağı getirildi. Yasak getirilenler arasında eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da olduğu öğrenildi" paylaşımını alıntılayarak, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya giriş yasağı getirildiği doğru mu? Doğruysa sorum: Aklınızı mı oynattınız?" ifadelerine yer verdiği bir paylaşım daha yaptı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı ise, söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "Bu bir yalandır. Nokta" dedi.

(Ali Nargüner/İHA)

Sözcü Çataklı'dan 'Kıbrıslı 42 yazara Türkiye'ye giriş yasağı getirldi' ifadesine sert cevap

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