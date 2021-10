Söylenti: Büyük Bir PlayStation Oyununun Remake Versiyonu Aralıkta Duyurulacak

İddiaya göre, büyük bir PlayStation oyununun remake versiyonu aralık ayında duyurulacak.

Sahne adı AVA olan Éabha McMahon adlı şarkıcı, WLR FM isimli radyo programına verdiği röportajda, besteci Michael McGlynn ile birlikte "büyük bir PlayStation oyunu" için çalıştıklarını açıkladı. Proje için McGlynn'nin kendisine ulaşarak "bir PlayStation oyununun remake versiyonu için şarkı yazdığını" söylediğini belirten AVA, "İrlandaca şarkı metni" hazırlayabilecek birini aradıklarını ifade etti.

AVA ayrıca söz konusu oyunun yıl bitmeden önce duyurulacağını ve büyük bir yapım olduğunu öne sürdü:

"Yakın zamanda Michael McGlynn ile birlikte bir PlayStation oyunu için şarkı yazdım. Bu, yaklaşık bir buçuk yıl önce oldu ve araya pandemi süreci girdi. Michael benimle iletişime geçti ve sadece 'Bir PlayStation oyununun remake'i için şarkı yazıyoruz ve İrlandaca parça yazabilecek birini arıyoruz' dedi. […]. Oyun bu Noel'de duyurulacak, yakın zamanda bunun 'büyük bir oyun' olduğunu duydum ve doğrulattım."

Bu aralıkta düzenlenecek en büyük oyun etkinliği Geoff Kieghley'nin hazırladığı The Game Awards 2021 olacak. İddia edilen bu oyunun 9 Aralık'ta gerçekleşecek ödül töreninde duyurulması oldukça muhtemel gözüküyor, tabii eğer iddia doğru çıkarsa.

GameReactor Portekiz'den Richard C. Esteves'e göre, AVA'nın iddia ettiği bu oyun projesi Metal Gear Solid ile ilgili olabilir. Esteves, Metal Gear Solid oyununda İrlandaca yazılmış "The Best Is Yet to Come" isimli bir parça olduğunu belirterek aralık ayında duyurulacak büyük PlayStation oyununun MGS Remake olabileceğini söylüyor.

Bununla birlikte son günlerde, Konami'nin Metal Gear Solid serisini ve diğer markalarını remake ve remaster projelerle yeniden canlandıracağı yönünde çeşitli söylentiler ortaya çıkmıştı.

Söylenti: Konami, Metal Gear Solid ve Silent Hill Gibi Serileri Canlandıracak

SaveButonu - Son Dakika Haberleri