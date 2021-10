İZMİR (Habermetre) - Sanatın önündeki engelleri kaldırarak kentin dört bir yanına eşit bir şekilde ulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, köy tiyatrolarıyla kırsalda sanat üretimine başladı. Başkan Tunç Soyer'in İzmir'i kültür sanat kentine dönüştürme vizyonu doğrultusunda 4 ilçede sanat sever köylüler, "Cumhuriyetimiz" adlı ilk oyununu sahneledi. Sanatın köylerdeki üretime kadar etki edeceğini söyleyen Soyer, "Sanata dokunan ellerde kir barınmaz" dedi.

Üniversite yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmen asistanlığı yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kültür sanat vizyonu doğrultusunda 1 Ekim'de perdelerini açan İzmir Şehir Tiyatroları'nın ardından, kırsalda sanat üretimini başlatmak ve köylülerin kişisel gelişimine katkı sağlamak için kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları da ilk oyununu sahneledi.

Başkan Tunç Soyer tarafından Seferihisar'da ilk tohumu serpilen köy tiyatrolarını İzmir'in dört bir yanına ulaştırmak için 2 ay önce çalışmalarına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları, Urla'nın Barbaros Mahallesi, Seferihisar'ın Ulamış Mahallesi, Güzelbahçe'nin Yelki Mahallesi ve Çeşme'nin Reisdere Mahallesi olmak üzere 4 ilçede eğitim verdi.

Gönüllülük esasıyla yürütülen çalışmalara kısa sürede yaklaşık 60 katılımcı, 2 ay boyunca sanatçı Vedat Murat Güzel'in yönetiminde 4 eğitmenden tiyatro, müzik ve sanat eğitimleri aldı. Eğitimler sonucunda iki aylık sürede "Cumhuriyetimiz" adlı oyunu hazırlayan katılımcılar ilk oyunu Kültürpark'taki İzmir Sanat Merkezi'nde sahneledi.

"Sanata dokunan ellerde kir barınmaz"

Köy Tiyatroları'nın mimarı Başkan Tunç Soyer, "Binlerce yıldır sanat üreten bu topraklarda yetişen her mahsulde iyiliğin, sevginin, barışın, kardeşliğin izleri vardır. Bu izlerin en doğal, en güzel şekilde korunduğu yerler ise birbirinden değerli köylerimizdir. Kırsalda emek emek üretim yapan köylülerimizi sanatla buluşturmak için köylerimize şimdi de sanat üretimine başladık. Sanat, ulaştığı her yerde olduğu gibi İzmir'in topraklarına da etki ederek tarlalarını, mahsullerini güzelleştirecektir. Çünkü bu yola çıkarken söylediğimiz gibi; sanata dokunan ellerde kir barınmaz. Sanatla üretip sanatla gelişeceğiz. Bu toprakların her yerine sanat ekeceğiz" diye konuştu.

30 ilçeden Türkiye'ye yayılacak

Başkan Soyer sözlerine şöyle devam etti: "Kırsaldaki hemşehrilerimizin kişisel gelişimine de katkı sağlayacak bu projeyle birlikte kırsala sanat tohumları serpiyoruz. Eminim ki bu tohumlar köylerimizde kök salacak ve kendi tiyatrolarını kurarak sanatı nesilden nesle aktaracaklar. 4 İlçede başladığımız çalışmalarımızı 30 ilçeye yaymayı hedefliyoruz. Köylerde filizlenen bu oluşumun büyüyerek tüm ülkeyi sarmasını ve sanat yoluyla insanların farkındalığının artmasını istiyoruz. Sınırları aşacak bu kültür alışverişiyle toplumumuzun her kesimine sevgi, empati, hoşgörü ve umut yayılacak. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet