Sosyal Bilimler Liseleri XII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu Gerçekleştirildi

DENİZLİ (Habermetre) - Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Sosyal Bilimler Liseleri Ulusal Öğrenci Sempozyumlarının on ikincisi 21 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Denizli ili Merkezefendi ilçesi İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Ortaöğretim Genel Müdürümüz Halil İbrahim TOPÇU, sözlerine Denizli'ye selamlarını göndererek başladı.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan sosyal bilimler liselerinin, ülkemizin geleceği açısından önemine değinen Genel Müdürümüz Halil İbrahim TOPÇU "Geleceğin hukuk adamlarının, yöneticilerinin, edebiyatçılarının, tarihçilerinin yetişmesinde en önemli misyon bu liselerimize aittir. Bugün burada millet olarak istiklal ve istikbal anlayışımızın sembolü olan İstiklal Marşı ile onun vatan aşığı müellifi Mehmet Akif Ersoy hakkında bildiriler ve yeni fikirler geliştirilecek olması da bu liselerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. " dedi.

"Yüz Yıllık Destan, On Kıta Bir Vatan ve Mehmet Akif Ersoy" ana başlığıyla gerçekleştirilen, 65 Sosyal Bilimler Lisesinden, 70 bildirinin yer aldığı Sosyal Bilimler Liseleri XII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu'nda konuyu tüm yönleriyle ele alarak son derece önemli ve anlamlı alanlarda yaptıkları araştırmalarını sunacak olan öğrencilere ve onlara danışmanlık yapan öğretmenlerimize başarılar dileyen Halil İbrahim TOPÇU, katkılarından dolayı Pamukkale Üniversitesi akademisyenlerine, Denizli Valiliğine ve Denizli Büyükşehir Belediyesine de teşekkür etti.

İnsanlığın, büyük tehditlerle karşı karşıya kaldığı günümüzde milletçe dimdik ayakta durmamızda büyük bir katkısı olan Mehmet Akif ERSOY'un İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu milli birlik ikliminin daim olmasını temenni eden Genel Müdürümüz Halil İbrahim TOPÇU, sempozyumun hayırlı fikir ve bilimsel çalışmalara vesile olmasını dileyerek sözlerine son verdi.

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