Son Yaz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 25. bölüm fragmanı izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Yaz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 25. bölüm fragmanı izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Son Yaz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 25. bölüm fragmanı izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz bugün 25. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından dizinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Son Yaz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 25. bölüm fragmanı izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Son Yaz 26. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Son Yaz 26. bölüm fragmanı çıktı mı, nerede yayınlanır? İşte detaylar...

Ekranları sevilen dizisi Son Yaz bu akşam 25. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Son Yaz dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz 25. yeni bölüm canlı izle! Son Yaz yeni bölümde neler olacak?' şeklinde aratma yapıyor. Bunun yanı sıra fragmanı da merak ediliyor. Son Yaz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 25. bölüm fragmanı izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

Son Yaz her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

İdealist Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş havai bir genç olan Akgün'ün (Alperen Duymaz) yolları beklenmedik bir şekilde kesişir.

Son Yaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugünkü bölümün ardından 26. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

SON YAZ 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Selim, Sare'nin peşlerinde olduğundan şüphelenir ve hemen bir plan yapar ancak Sare'nin de başka bir planı vardır. Sare ve Selim arasında büyük bir oyun döner. Akgün ise tüm bu oyunların içinde kendi yolunu çizmeye çalışacaktır fakat Akgün'ün bilmediği bir şey vardır. Selim, Akgün ve çocukları için kendini feda etmeye hazırdır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Cihan Sancaktar ise Yağmur'a ulaşmak için Naz ve Soner'i kullanır. Bu durum Akgün'ün kıskançlık krizine girmesine sebep olur. Yağmur ve Akgün arasındaki gerilim artar. Herkes tekrar dağılmak üzereyken onları bir araya getiren Altay olacaktır. Altay'ın girdiği geri dönülemez yol, acı bir şekilde de olsa birbirlerini korumak zorunda olduklarını onlara hatırlatır.

Son Yaz yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

Son Yaz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 25. bölüm fragmanı izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

Alperen Duymaz - Akgün Gökalp

Ali Atay - Selim Kara Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Funda Eryiğit - Canan Kara

Hafsanur Sancaktutan - Yağmur Kara

Emre Karayel - Fatih Doğanay

Sinan Tuzcu - Metin Yaman

Şebnem Dönmez - Serap Gök

Arif Pişkin - Selçuk Taşkın

Halil Babür - Soner Sancaktar

Sezer Koç - Emel Yaman

Yasemin Yazıcı - Naz Yaman

Erdem Şanlı - Kaan Gök

Sarp İkiler - Arda Ateş

Ata Nedim Arman - Altay Kara

Yunus Narin - Eray Duraner

Ahmet Tunalı - Cengiz Okuyucu

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Marcao Şenol Güneş Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Ferdi Kadıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Yaz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 25. bölüm fragmanı izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 23:01:37. #1.13#