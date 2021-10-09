Ekranları sevilen dizisi Son Yaz bu akşam 25. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Son Yaz dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz 25. yeni bölüm canlı izle! Son Yaz yeni bölümde neler olacak?' şeklinde aratma yapıyor. Bunun yanı sıra fragmanı da merak ediliyor. Son Yaz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 25. bölüm fragmanı izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

SON YAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Yaz her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

SON YAZ KONUSU NEDİR?

İdealist Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş havai bir genç olan Akgün'ün (Alperen Duymaz) yolları beklenmedik bir şekilde kesişir.

SON YAZ 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Son Yaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugünkü bölümün ardından 26. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

SON YAZ 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selim, Sare'nin peşlerinde olduğundan şüphelenir ve hemen bir plan yapar ancak Sare'nin de başka bir planı vardır. Sare ve Selim arasında büyük bir oyun döner. Akgün ise tüm bu oyunların içinde kendi yolunu çizmeye çalışacaktır fakat Akgün'ün bilmediği bir şey vardır. Selim, Akgün ve çocukları için kendini feda etmeye hazırdır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Cihan Sancaktar ise Yağmur'a ulaşmak için Naz ve Soner'i kullanır. Bu durum Akgün'ün kıskançlık krizine girmesine sebep olur. Yağmur ve Akgün arasındaki gerilim artar. Herkes tekrar dağılmak üzereyken onları bir araya getiren Altay olacaktır. Altay'ın girdiği geri dönülemez yol, acı bir şekilde de olsa birbirlerini korumak zorunda olduklarını onlara hatırlatır.

Son Yaz yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

SON YAZ OYUNCU KADROSU

Alperen Duymaz - Akgün Gökalp

Ali Atay - Selim Kara Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Funda Eryiğit - Canan Kara

Hafsanur Sancaktutan - Yağmur Kara

Emre Karayel - Fatih Doğanay

Sinan Tuzcu - Metin Yaman

Şebnem Dönmez - Serap Gök

Arif Pişkin - Selçuk Taşkın

Halil Babür - Soner Sancaktar

Sezer Koç - Emel Yaman

Yasemin Yazıcı - Naz Yaman

Erdem Şanlı - Kaan Gök

Sarp İkiler - Arda Ateş

Ata Nedim Arman - Altay Kara

Yunus Narin - Eray Duraner

Ahmet Tunalı - Cengiz Okuyucu

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