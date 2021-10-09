Son Yaz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 25. bölüm fragmanı izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?
Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz bugün 25. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından dizinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Son Yaz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 25. bölüm fragmanı izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Son Yaz 26. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Son Yaz 26. bölüm fragmanı çıktı mı, nerede yayınlanır? İşte detaylar...
Ekranları sevilen dizisi Son Yaz bu akşam 25. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Son Yaz dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz 25. yeni bölüm canlı izle! Son Yaz yeni bölümde neler olacak?' şeklinde aratma yapıyor. Bunun yanı sıra fragmanı da merak ediliyor. Son Yaz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 25. bölüm fragmanı izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?
Son Yaz her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
İdealist Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş havai bir genç olan Akgün'ün (Alperen Duymaz) yolları beklenmedik bir şekilde kesişir.
Son Yaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugünkü bölümün ardından 26. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.
SON YAZ 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Selim, Sare'nin peşlerinde olduğundan şüphelenir ve hemen bir plan yapar ancak Sare'nin de başka bir planı vardır. Sare ve Selim arasında büyük bir oyun döner. Akgün ise tüm bu oyunların içinde kendi yolunu çizmeye çalışacaktır fakat Akgün'ün bilmediği bir şey vardır. Selim, Akgün ve çocukları için kendini feda etmeye hazırdır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Cihan Sancaktar ise Yağmur'a ulaşmak için Naz ve Soner'i kullanır. Bu durum Akgün'ün kıskançlık krizine girmesine sebep olur. Yağmur ve Akgün arasındaki gerilim artar. Herkes tekrar dağılmak üzereyken onları bir araya getiren Altay olacaktır. Altay'ın girdiği geri dönülemez yol, acı bir şekilde de olsa birbirlerini korumak zorunda olduklarını onlara hatırlatır.
Son Yaz yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!
Alperen Duymaz - Akgün Gökalp
Ali Atay - Selim Kara Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Funda Eryiğit - Canan Kara
Hafsanur Sancaktutan - Yağmur Kara
Emre Karayel - Fatih Doğanay
Sinan Tuzcu - Metin Yaman
Şebnem Dönmez - Serap Gök
Arif Pişkin - Selçuk Taşkın
Halil Babür - Soner Sancaktar
Sezer Koç - Emel Yaman
Yasemin Yazıcı - Naz Yaman
Erdem Şanlı - Kaan Gök
Sarp İkiler - Arda Ateş
Ata Nedim Arman - Altay Kara
Yunus Narin - Eray Duraner
Ahmet Tunalı - Cengiz Okuyucu