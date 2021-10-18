Son Dakika: Türkiye'de 18 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 29 bin 240 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 240 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 214 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 26 bin 539 hasta taburcu olurken bugün 351 bin 165 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN GENÇLERE ÇAĞRI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19'u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli!" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 76,45 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 88,47 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 76,45 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 114 milyon 207 bin 634'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 47 MİLYON 450 BİN 26 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 914 bin 321 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 47 milyon 450 bin 26 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 876 bin 368 kişiye aşı yapıldı.

5 GÜNDÜR DÜŞÜŞTE OLAN VAKA SAYILARI TEKRAR YÜKSELDİ

Koronavirüs tablosunda göre; 13 Ekim'den bu yana düşüşte olan vaka sayıları 5 gün sonra yine 30 bin sınırına dayandı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 24 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 186 kişi hayatını kaybederken 24 bin 114 de yeni vaka tespit edilmişti.

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