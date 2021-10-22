Son Dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

Birçok önemli yapımda rol alan oyuncu Kemal Kuruçay'dan acı haber geldi. Sanat dünyasını yasa boğan haberi oyuncu arkadaşı Nedim Saban verdi.

DİZİ SETİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Seksenler dizisinde Seyfi karakterini canlandıran Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncu Kuruçay'ın Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

2014 yılında da kalp krizi geçiren Kuruçay, hayati tehlikeyi atlamış ve aramıza dönmüştü.

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Acı haberi takipçileriyle paylaşan oyuncu Nedim Saban, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık. Büyük sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğine. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da doğdu. Doksanlı yıllarda Tiyatrocu Mehmet Karagül ile ikili olarak çalıştı. Karagül'ün trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle oyunculuk hayatına yalnız devam etti.

1995 yılında ekranlara gelmeye başlayan "Reyting Hamdi" dizisi 9 sezon sürdü. Dizide "Erol" karakterini canlandırdı. Dizinin oyuncu kadrosunda Meriç Acemi, Hamdi Alkan, Canan Hoşgör, Melda Gür, Ebru Şallı gibi isimler yer aldı.

Hasan Tolga Pulat'ın yönetmenliğini üstlendiği "Zengin Kız Fakir Oğlan" dizisine "Şükrü Uzunyayla" karakteri ile katıldı. 2012 -2015 yılları arasında ekranlara gelen dizide Kuruçay'a Ufuk Özkan, Ecem Özkaya Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Ayda Aksel gibi isimler eşlik etti.

Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Mandıra Filozofu" filminde "Basri" rolü ile katıldı. 2014 yılında vizyona giren filmde Kuruçay'a Rasim Öztekin, Müfit Can Saçıntı, Ayda Aksel, Gülnihal Demir gibi isimler eşlik etti. Devam filmi ise Mandıra Filozofu: İstanbul'dur. Film 2015 yılında vizyona girdi.

2012 yılında TRT 1'de yayınlanan "Seksenler" dizisi 2017 yılında sona erdi. Dizinin çekimleri 2019 yılında tekrar başlatıldı. Kuruçay, dizideki "Seyfi" karakterini canlandırdı. Dizinin diğer oyuncuları arasında Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Ceyhun Fersoy gibi isimler yer aldı.

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