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Son dakika sağlık: Konya'da kızının kalçasından iğne yaptığı kişi hastanelik oldu

AA / Savaş Güler - Haberler | Sağlık
Son dakika sağlık: Konya'da kızının kalçasından iğne yaptığı kişi hastanelik oldu

Son dakika haber... Konya'da, kalçasında ağrı, uyuyamama ve ateşlenme şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin, doktor tarafından verilen iğneleri sağlık ocağı yerine kızına yaptırdığı ortaya çıktı.

NİĞDE (AA) - Konya'da, kalçasında ağrı, uyuyamama ve ateşlenme şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin, doktor tarafından verilen iğneleri sağlık ocağı yerine kızına yaptırdığı ortaya çıktı.

Niğde'de yaşayan 61 yaşındaki diyabet hastası Halittin Altun, kolundaki ağrılar nedeniyle hastaneye gitti. Burada kendisine iğne yazılan Altun, köydeki sağlık ocağına doktorun gelmediği günlerde iğneleri kızına yaptırdı. Bir süre sonra her iki kalçasında da ağır oluşan ve ateşlenen Altun, kentteki hastanelerde rahatsızlığına çare bulamayınca Konya'daki özel bir hastaneye başvurdu.

Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Dr. Yusuf Aksoy, hastaya yapılan tetkik ve muayene sonrasında her iki kalçasına da yoğun şekilde enjeksiyon yapıldığını tespit ettiklerini söyleyerek, "Hastanın kalçasında yumruk büyüklüğünde uzun süreli apse oluştuğunu ve böbrek fonksiyonlarının bozduğunu tetkik ettik." diye konuştu.

Aksoy, Altun'un apse tedavisi yapıldıktan sonra damardan verilen yoğun bir antibiyotik tedavisiyle genel durumunun düzeldiğini, özellikle diyabet hastası kişilerin iğnelerini sağlık kuruluşlarında yaptırması gerektiğini belirtti.

Hasta Altun da operasyonla kalçasındaki apsenin alındığını ve sağlığına kavuştuğunu söyleyerek, "Daha önce hareket dahi edemiyordum, yürüyemiyordum." dedi.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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