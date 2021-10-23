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Son dakika: Özel harekat polisinin kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Özel harekat polisinin kaza anı kamerada

Son dakika haberine göre Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunun kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunun kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza cuma gecesi saat 01.00 sırasında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bedrettin Tok (34) otomobiliyle Antalya Bulvarı'na seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjü aşan otomobil karşı şeridi geçtikten sonra yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrildi. Ağır yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tok, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin karşı şeritten hızlı bir şekilde gelip, kaldırıma çarptığı ve daha sonra ağaca vurma anı saniye saniye görüntülendi. Çarpmanın etkisiyle otomobilden parçaların savrulduğu ve aracın devrildiği anlar an be an görüntülere yansıdı. - ANTALYA

Son dakika: Özel harekat polisinin kaza anı kamerada

Son dakika: Özel harekat polisinin kaza anı kamerada

Son dakika: Özel harekat polisinin kaza anı kamerada

Son dakika: Özel harekat polisinin kaza anı kamerada

Son dakika: Özel harekat polisinin kaza anı kamerada

Son dakika: Özel harekat polisinin kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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