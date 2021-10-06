Siyaseti yasa boğan ölüm! Arabasında intihar eden Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay öldü - Haberler
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Siyaseti yasa boğan ölüm! Arabasında intihar eden Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay öldü

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel
Siyaseti yasa boğan ölüm! Arabasında intihar eden Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay öldü

Kendine ait aracın içerisinde başına dayadığı silahla intihar eden Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BARTIN (DHA) - Saadet Partisi'nde Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatının ardından bir vefat haberi daha geldi. Partinin Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay(52), aracında intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede öldü.

AĞIR YARALANDI

Öğle saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Türbe mevkiinde kuyumculuk yapan, 2 çocuk babası Ünal Yurtbay, yol kenarında park ettiği 74 DC 525 plakalı otomobilinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEYE AKIN ETTİLER

Yurtbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Haber i alan Yurtbay'ın yakınları ve partililer hastanenin önüne akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Siyaseti yasa boğan ölüm! Arabasında intihar eden Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay öldü

Siyaseti yasa boğan ölüm! Arabasında intihar eden Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay öldü

Siyaseti yasa boğan ölüm! Arabasında intihar eden Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay öldü

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Son Dakika Haberleri
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