Son dakika... Jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme - Haberler
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Son dakika... Jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme

Son dakika 3. sayfa haberi: Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında üniversiteye yeni başlayan öğrencileri uyuşturucu ve terörle mücadele konusunda bilgilendirdi.

MUŞ (İHA) - Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında üniversiteye yeni başlayan öğrencileri uyuşturucu ve terörle mücadele konusunda bilgilendirdi.

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler, jandarma ekiplerinin envanterindeki robot, drone, dedektör köpekler ve çeşitli aplikasyonlarıyla tanışma fırsatı buldu. Kampus yerleşkesinde stant kuran jandarma ekipleri, burada öğrencilere hem bilgilendirme hem de çeşitli tanıtımlar yaptı. Öğrencilere güvenlik güçlerinden nasıl yardım isteneceği, iletişim kurma ve diğer kurumların acil ihbarları konusunda bilgiler verildi. Standı ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, uzman ekipler tarafından cihazlar hakkında bilgilendirildi.

"MŞÜ Türkiye'nin en güvenli üniversitelerinden biri"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversitenin açılışında kamu kurumlarıyla ortak bir takım çalışmalar başlattıklarını söyledi. İl Jandarma Komutanlığından gelen ekiplerin öğrencileri uyuşturucu, terörle mücadele ve üniversitenin güvenliliği hakkında bilgilendirdiğini kaydeden Rektör Polat, "Drone ve eğitimli dedektör köpekleriyle öğrencilerimize çeşitli gösteriler yapıyorlar. Muş Alparslan Üniversitesi Türkiye'nin en güvenli üniversitelerinden biri. Aynı zamanda Muş çok güvenli bir şehir. Biz kolluk kuvvetlerimizi öğrencilerimizle bir araya getirerek devletin şefkatli yüzüyle, devletin güven veren yüzüyle, sıcak yüzüyle onları buluşturmak istiyoruz. Bu açıdan bu tür etkinliklerin çok faydaları var" dedi.

MŞÜ Tıbbi Laboratuvar Bölümü öğrencilerinden Meriç Melek Demir ise jandarmanın burada yaptığı uygulamanın kendileri için çok faydalı ve yararlı olduğunu belirterek, "Güvenlik güçlerinin yanımızda olmaları bizi daha güvende hissettiriyor. Bu açıdan uygulamanın ne kadar gerekli olduğunu anladık" diye konuştu. - MUŞ

Son dakika... Jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme

Son dakika... Jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme

Son dakika... Jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme

Son dakika... Jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme

Son dakika... Jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme

Son dakika... Jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme

Son dakika... Jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme

Son dakika... Jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme

Son dakika... Jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme

Son dakika... Jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme

Son dakika... Jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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