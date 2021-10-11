Son dakika haberleri! Uşak Üniversitesinde ilk ders Veysel Eroğlu tarafından verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Uşak Üniversitesinde ilk ders Veysel Eroğlu tarafından verildi

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Uşak Üniversitesinde ilk ders Veysel Eroğlu tarafından verildi

Son dakika gündem haberi... AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Uşak Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

UŞAK (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Uşak Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Uşak Üniversitesi akademik yılı açılış töreni için kente gelen AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından partisinin Uşak İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Eroğlu, burada yaptığı açıklamada, Uşak'ı kendi memleketi gibi gördüğünü, bakanlığı döneminde en çok ziyaret ettiği illerden birisi olduğunu söyledi.

Uşak'ın ekonomisiyle Ege Bölgesi'nin en önemli illerinden birisi olduğunu kaydeden Eroğlu, "Tekstilin merkezi bir yer. Güzel insanlar diyarı. Buraya ne yapılsa azdır. Hükümetimiz buraya çok önemli destek veriyor. Uşak bu bölgenin parlayan yıldızı. Her zaman sizin hizmetkarınızım. Ne zaman emrederseniz emrinize amadeyim." dedi.

2023 yılında yapılması planlanan seçimlerin önemine dikkati çeken Eroğlu, şöyle konuştu:

"Dünyada bir salgın var. Büyük bir salgın. Büyük devletlerin ekonomilerini dahi çökertti. Elbette biz de bundan zarar gördük. Dünyada pek çok ülke zarar gördü. Bakın şu an İngiltere'de akaryakıt istasyonlarında akaryakıt yok. Tırlara şoför bulamıyorlar. Gıda açısından büyük sıkıntı çekiyor. Bizde de eksiklikler yok mu? Elbette var. Ama diğer ülkelerle mukayese edildiği zaman Allah'a şükür dimdik ayaktayız. Şu an Türkiye her zamankinden daha güçlü durumda. Eskiden olsa Cumhurbaşkanı, başbakanlar diğer devletlerin hükümet liderleri önünde el pençe divan dururdu. Şu anda dimdik duran başı dik Cumhurbaşkanımız var. Gurur duyuyoruz."

Eroğlu, Türkiye'nin son yıllarda savunma ve sağlık alanında ciddi gelişmeler yaşadığını, dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Akademik yıl açılışına katıldı

Eroğlu, buradaki programının ardından Uşak Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Üniversitedeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, salgın nedeniyle verilen aranın ardından tekrar yüze yüze eğitime geçilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Savaş, "Uşak Üniversitesi olarak, sağlığınız için her türlü tedbiri büyük bir titizlikle almış olduğumuzu bilmenizi isterim. Yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması için sizlerin de uzmanların uyarılarını dikkate alarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayı sürdürmeniz ve aşılarınızı ihmal etmemeniz çok ama çok önemli." diye konuştu.

Programda, Prof. Dr. Nevzat Kor'a "fahri doktora" unvanı verildi. Kor'un cübbesi ve belgesi Rektör Savaş, tarafından öğrencisiolan Veysel Eroğlu'na teslim edildi.

Törene, görüntülü bağlanan Kor ise salondakilerle düşüncelerini paylaştı.

Protokol konuşmalarının ardından ilk ders için sahneye çıkan Veysel Eroğlu, salondaki öğrencilere, deneyimlerini ve siyasi hayatında yaşadıklarını anlattı.

Akademik yıl açılış törenine, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
Hayatını kaybeden AK Partili milletvekili İsmet Uçma kimdir?

Hayatını kaybeden AK Partili milletvekili İsmet Uçma kimdir?
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Gökhan Çıra Düm Tek Tek Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Uşak Üniversitesinde ilk ders Veysel Eroğlu tarafından verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 19:02:57. #1.13#