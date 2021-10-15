Son dakika haberleri: Türkiye'nin Japonya'daki misyon şeflerinden Kuşimoto'daki Şehitler Anıtı'na ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Türkiye'nin Japonya'daki misyon şeflerinden Kuşimoto'daki Şehitler Anıtı'na ziyaret

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Türkiye'nin Japonya'daki misyon şeflerinden Kuşimoto'daki Şehitler Anıtı'na ziyaret

Son dakika haber: Türkiye'nin Japonya'daki diplomatik misyon şefleri, Türk-Japon ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin, Eylül 1890'da battığı Kushimoto'daki Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Türkiye'nin Japonya'daki diplomatik misyon şefleri, Türk-Japon ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin, Eylül 1890'da battığı Kushimoto'daki Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen ve Nagoya Başkonsolosu Umut Lütfi Öztürk, ziyarette anıta çiçek bırakarak dua etti.

Güngen ve Öztürk ziyaret sırasında karşılaştıkları Japon öğrencilerle sohbet ederek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükelçi Korkut Güngen, fırkateynin batışının 131. ve sağ kurtulanların Japon savaş gemileriyle İstanbul'a ulaştırılmalarının 130. yıl dönümünde gerçekleşen ziyaretin ardından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Ecdadımız Türk denizci şehitlerimizin huzurundaydık. Yüreklerimiz tekrar gururla doldu. Şanlı bayrağımızı Japonya sularında dalgalandıran kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ettik. Japon halkının Ertuğrul hadisesinde verdiği destek ve yardımı unutmuyoruz. Japonya ile karşılıklı dayanışmamız geçmişte muhtelif kereler sınanmış ve kendisini kanıtlamıştır. İki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine de bu güçlü güven hisleriyle bakıyoruz."

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından açıklamada bulundu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından açıklamada bulundu Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop İsmet Uçma Ali Babacan Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Seren Serengil
Spor Ali Koç Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Türkiye'nin Japonya'daki misyon şeflerinden Kuşimoto'daki Şehitler Anıtı'na ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 05:36:54. #1.11#