Son dakika haberleri! Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu

Son dakika haber... Türkiye'nin birçok yerinde, yaz aylarında çıkan orman yangınlarının ardından ağaçlandırma çalışması başlatan Anadolu-Sen Konfederasyonu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) kampüsünde 100 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin birçok yerinde, yaz aylarında çıkan orman yangınlarının ardından ağaçlandırma çalışması başlatan Anadolu-Sen Konfederasyonu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) kampüsünde 100 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Anadolu-Sen Konfederasyonu, önceki yaz aylarında Akdeniz ve Ege bölgeleri başta olmak üzere ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının ardından ilk olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde zarar gören alanlara 700 fidan dikti.

Bu konuda farkındalık oluşturmak için Ankara, Eskişehir ve Adıyaman'da da ağaçlandırma çalışması yapan konfederasyon üyeleri, son olarak SCÜ kampüsündeki has bahçe alanında 100 meyve fidanını Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ın katılımıyla toprakla buluşturdu.

Kampüsteki fidan dikim etkinliğinde bir konuşma yapan Yıldız, göreve geldiğinden bu yana yeşil bir yerleşke için çalıştıklarını belirterek, "Şu ana kadar hem kampüsümüzde hem de diğer ilçelerde meslek yüksek okullarının bulunduğu alanlarda 300 bin fidan diktik. İçinde bulunduğumuz has bahçede de daha önce çeşitli kurumların desteğiyle birçok fidanı toprakla buluşturmuştuk." diye konuştu.

Kışa dayanıklı büyük fidanlar dikildiğini anlatan Yıldız, "Ayrıca bulunduğumuz bu alan şehirden insanların gezmek için geldiği, üniversitemiz öğrencileri, akademisyenleri ve çalışanlarının da faydalandığı bir yer. Dolayısıyla meyvesinden de elbette yararlanılacak." dedi.

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Mustafa Topçu ise orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin birçok yerinde ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını dile getirerek, "Üniversitemiz kampüsünde toplamda 400 ağaç dikmeyi planlıyoruz. Şu an 100 tanesini toprakla buluşturuyoruz. İnşallah tüm Sivas'ı yeşillendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu

Son dakika haberleri! Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu

Son dakika haberleri! Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu

Son dakika haberleri! Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

 Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin.

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek
Spor Cristiano Ferdi Kadıoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Fatma Şahin Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 17:35:48. #1.12#