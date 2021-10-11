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Son dakika haberleri... ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ CİHAT ŞAHİN, ELAZIĞ'DA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre SURİYE'de PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit olan özel harekat polisi Cihat Şahin (34), memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

ELAZIĞ (DHA) - SURİYE'de PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit olan özel harekat polisi Cihat Şahin (34), memleketi Elazığ'da toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cenazede şehidin ailesine Türk bayrağı verdi.

'Fırat Kalkanı Harekatı' bölgesi Azez'in Mare ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Cihat Şahin'in cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Elazığ'a getirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken 'Fırat Kalkanı Harekatı' bölgesine görevlendirilen, 2 çocuk babası şehit Şahin için Mevlana Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Ömer Toraman, 8'inci Kolordu Komutanı Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından yapılan duanın ardından kılınan namaz sonrası şehit polis Cihat Şahin, Harput Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. İçişleri Bakanı Soylu, şehidin ailesine Türk bayrağı verdi.

Son dakika haberleri... ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ CİHAT ŞAHİN, ELAZIĞ'DA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Son dakika haberleri... ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ CİHAT ŞAHİN, ELAZIĞ'DA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Son dakika haberleri... ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ CİHAT ŞAHİN, ELAZIĞ'DA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Son dakika haberleri... ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ CİHAT ŞAHİN, ELAZIĞ'DA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde özel harekat polisi şehit oldu

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