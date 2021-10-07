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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Mustafa Aci idaresindeki 01 ADM 985 plakalı otomobil, Akçakale-TOKİ Çevre Yolu'nun 8. kilometresinde ters yönden gelen Ahmet Ataş yönetimindeki 80 ABM 131 minibüs ile çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, otomobil sürücüsü Aci, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Minibüstekilerin tarım işçisi olduğu öğrenildi.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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